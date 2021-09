Il principe Harry e Meghan Markle preparano il colpo di scena per Natale: pronta la sorpresa

Giada Oricchio 22 settembre 2021 a

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Harry e Meghan potrebbero portare i figli Archie e Lilibet Diana a Londra per il 25 dicembre. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl, i Duchi di Sussex starebbero pensano al clamoroso colpo di scena: un modo per aprire la strada a una ricomposizione familiare dopo le pesanti accuse e le critiche mosse in questi mesi al sangue del loro sangue. Dal razzismo all’indifferenza verso i pensieri suicidi di Meghan passando per l’idea di sentirsi imprigionati come in un zoo, la coppia ribelle non si è fatta mancare nulla. Lamentele e gridi di dolore che però non sembrano aver sortito l’effetto sperato, quello di una maggior simpatia da parte dell'opinione pubblica, bensì il contrario: la loro popolarità è in caduta libera specie dopo la copertina super ritoccata di “Time” dove, secondo i social, Harry sembra il parrucchiere di Meghan. Dunque, figliol prodigo o opportunista prodigo? Ritorno a Canossa o sentimenti sinceri? Lo capiremo solo se i fuggiaschi trascorreranno davvero il Natale nel castello di Sandringham. Al “Daily Mail”, la scrittrice Nicholl ha detto: “Quando Harry e Meghan se ne andarono dissero chiaramente che non volevano rinunciare alla loro casa in Gran Bretagna. Hanno ancora il cottage di Frogmore. Il Natale è un’occasione che potrebbe ammorbidire i rapporti e aprire la strada della guarigione familiare. È certamente ciò che vuole la Regina che non ha mai incontrato Lilibet da quando è nata e non vede Archie dall’età di sei mesi. Anche il principe Carlo vorrebbe vedere i suoi nipoti”.

I Sussex lasciarono il Regno Unito nel 2018, sette mesi dopo il loro matrimonio con la cd. Megxit e da allora solo Harry è tornato a Buckingham Palace, ma per due brevi visite. Sulla pace però pesa come una spada di Damocle, la pubblicazione dell’autobiografia di Harry (insieme al ghostwriter JR Moehringer) sulla vita a Corte, i rapporti con il padre Carlo e la moglie Camilla Parker-Bowles e i fatti che hanno preceduto e seguito la morte improvvisa della madre Lady Diana in un incidente d’auto. Il libro, che si preannuncia una nuova scandalosa bomba mediatica sarà pubblicato nello stesso periodo dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta II, previsti dal 2 al 5 giugno 2022.

