Clamoroso errore, partorisce il figlio di un'altra donna. E lo scopre dopo due anni

Tenere in grembo per nove mesi il proprio figlio e poi scoprire che quel bambino non è il tuo, ma quello di un'altra donna. A fare la dolorosa scoperta è stata una donna russa di 33 anni, Olga Alyokhina. A dare la notizia è stato il Sun. La scoperta, tra l'altro, non è avvenuta subito dopo il parto, ma due anni dopo. Denis, così si chiama il bambino, non è il figlio biologico di Olga. La donna si è insospettita quando ha scoperto che i loro gruppi sanguigni sono diversi. Quello del figlio è A, mentre quello di Olga è B. E il gruppo sanguigno del marito è 0. Così ha fatto il test del Dna e ha scoperto che qualcosa è andato storto nella fecondazione in vitro. Le è stato impiantato l'embrione di un'altra donna.

Ora Alyokhina vuole sapere se il suo bambino è nato con un'altra donna. Per questo motivo ha deciso di pubblicizzare la sua storia, nella speranza di trovare l'altra madre con cui è avvenuto lo scambio.

"Ero in un profondo stato di shock", ha raccontato la donna. L'ospedale le ha suggerito di affidare il bambino a un orfanotrofio, ma lei si è rifiutata: "Non rinuncerei mai a Denis. L'ho allattato. È il nostro figlio tanto atteso. Tuttavia, i veri genitori di Denis hanno il diritto di sapere. Se riuscissimo a rintracciarli, mi piacerebbe frequentarli". Olga è stata risarcita con 29.500 sterline dal centro perinatale di Chelyabinsk in Russia.

