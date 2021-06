Harry è il figlio dell'amante di Diana? La clamorosa perizia sul volto

Giada Oricchio 23 giugno 2021 a

Spunta un fantasma dal passato per il principe Harry d’Inghilterra: chi è il padre? Il futuro Re Carlo o il maggiore James Hewitt, storico amante di Lady Diana? Il settimanale Nuovo, in edicola da giovedì 24 giugno, pubblica in esclusiva la perizia biometrica dell’investigatore e criminologo Ezio Denti sui volti di Harry, Carlo e Hewitt e i risultati sembrano rafforzare l’antico gossip. Secondo Ezio Denti, sul viso di Harry “c’è scritto che il vero padre non è Carlo”. L'analisi – basata su precisi algoritmi – individua una notevolissima corrispondenza tra la faccia del Duca di Sussex e quella dell’ex ufficiale di cavalleria, mentre non ce ne sarebbe alcuna tra Harry e Carlo: “Questo tipo di esame ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c'è solo il test del Dna” sostiene il criminologo.

Le voci e le indiscrezioni sulla paternità di Harry si inseguono da 30 anni, da quando è emerso che il matrimonio tra Carlo e Lady D era infelice per la presenza costante di Camilla Parker Bowles. Il figlio di Elisabetta II fu addirittura soprannominato dallo staff il “principe delle tenebre” perché lasciava Kensington Palace di notte per andare dall’amante. Quando Diana lo scoprì, si vendicò intessendo una lunga relazione con James Hewitt. In quegli anni nacque Harry e più cresceva, più la somiglianza con l’aitante ufficiale sembrava impressionante: i capelli rossi, il contorno del viso, il sorriso, tutto sembravano ricordare l’altro uomo. La Royal Family fece fare il test del DNA e Carlo risultò il padre di Harry, ma l’esito non è mai stato reso pubblico.

