Harry non è figlio di Carlo? Tam tam impazzito sul principe: la somiglianza, chi è il presunto padre

Giada Oricchio 21 luglio 2021 a

Harry d’Inghilterra ha dato alle stampe la biografia: la Corona rabbrividisce per le possibili rivelazioni, ma racconterà anche del giallo sulla sua paternità? Nei primi anni ‘80 il matrimonio tra il principe di Galles e Lady Diana vacillava per colpa di Carlo, amante fedele non della moglie, ma di Camilla Parker Bowles. Diana Spencer lo ripagò con la stessa moneta, quella del tradimento. Tuttavia, il 15 settembre 1984 nacque Harry e qualche anno dopo scoppiò il “daddy-gate”.

I tabloid insinuarono che il padre non fosse Carlo bensì l’aitante James Hewitt, maggiore dell’esercito britannico, con cui la principessa aveva una relazione. Le voci si fecero così insistenti che fu effettuato un test del DNA, Buckingham Palace comunicò che il primogenito di Elisabetta II era il padre anche se il risultato non è mai stato reso pubblico. Il DNA però non è stato la “pistola fumante”, la prova schiacciante e i “sospetti” stanno accompagnando Harry da tutta la vita. Di recente un criminologo ha analizzato con un software sofisticato i volti del 36enne duca di Sussex e di Hewitt e non ci sarebbero dubbi. Oltre al particolare colore rosso dei capelli (ereditario), la pelle diafana, la struttura ossea, il naso e la conformazione della bocca ricordano tanto l’ex ufficiale. La somiglianza è straordinaria, mentre quella con il padre Carlo è praticamente inesistente.

They're bot unemployed and unemployable; they're nobody's, they'll be forgotten about within a couple years. Besides, he's not even a Prince? He's just plain old Harry Hewitt, son of James Hewitt, part time gardener. pic.twitter.com/tvHg8RxDnb — BAA-BAA-BLACKSHEEP (@BlacksheepSvs) July 14, 2021

Ma restano congetture, pure speculazioni. Di vero c’è che James Hewitt, 58 anni, ha smentito di essere il padre biologico. In un’intervista al Sunday Night australiano in occasione del ventesimo anniversario della morte della principessa, scomparsa tragicamente nel 1997, ha detto: “No, non sono il padre di Harry. La mia storia con Diana è durata 5 anni e cominciò due anni dopo la nascita di Harry ma quel povero ragazzo è da sempre tormentato da questa menzogna diffusa dai media. Diana aveva un'aura speciale attorno a sé. È stato un crescendo e a un certo punto non ne avevamo mai abbastanza l'uno dell'altro. Facevamo cose semplici, mangiavamo, ci rilassavamo, ridevamo. Non mi pento di niente. Era una persona di cui era così facile innamorarsi, quindi spero che questo mi verrà perdonato”. Anche la guardia del corpo di Lady D, Paul Burrell, ha provato a tacitare i gossip spiegando che i due si erano conosciuti tra il 1985 e il 1986 cioè quando Harry era già nato.

