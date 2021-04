Denise Pipitone, spunta il video dalla Spagna. Gli indizi sulla ragazza misteriosa scatenano i social

13 aprile 2021 a

La delusione della pista russa che portava a Olesya Rostova, la ragazza che sembrava avere tante cose in comune con Denise Pipitone, è ancora fresca. Ma tra la Sicilia e la Spagna rimbalza sui social una nuova ipotesi sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 e da allora disperatamente cercata dalla madre Piera Maggio.

Questa volta non c'entrano trasmissioni televisive come Chi l'ha visto? o Fateli parlare, quella in onda sul Primo canale russo che ha dato il "la" al circo mediatico sui test ematici e del Dna su Olesya, ma tutto parte dai social. La cantautrice siciliana Denise Manno ha infatti parlato di un video che una sua follower le ha mostrato su TikTok.

"Grazie ad una mia follower, ho posato l’occhio su una ragazza che vive in Spagna a Málaga. Si chiama Denise, ha 20 anni e somiglia molto a Denise Pipitone. Ha postato un video tempo fa su Tiktok scrivendo ‘non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso’ e in più posta spesso video tutorial su come fare le pizzette, piatto tipico italiano, strano da una ragazza spagnola no? Che poi a pensarci bene, in base al racconto della guardia giurata di Milano la bambina voleva ‘a pizza’. Sui social e su Tiktok la ragazza non hai mai postato video con i suoi genitori ma solo con il suo fidanzato, quindi questo mi ha portata a pensare fosse lei", intrecciando presunti indizi e fragili ipotesi sull'identità della persona avvistata in Spagna.

"Ho fatto molti confronti con le sue foto e la somiglianza è notevole, anche con la foto ricostruita con la faccia di Denise", scriva ancora la siciliana che ha anche contattato l'avvocato di Piera Maggio. Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise, ha pochi giorni fa certificato che Olesya Rostova non è la bambina scomparsa 17 anni fa. Ora c'è un'altra pista, forse ancora più flebile.

