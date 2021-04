Niente da fare per Denise Pipitone: non è lei Olesya Rostova. Furia dell'avvocato alla tv russa

07 aprile 2021 a

Si chiude la storia su Denise Pipitone: non è Olesya Rostova la ragazza che Piera Maggio cerca dal lontano 2004. L’anteprima è arrivata tramite il sito Fanpage direttamente dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia della bambina siciliana scomparsa a Mazara del Vallo. Frazzitta ha annunciato la svolta clamorosa a poche ore dalla messa in onda del programma russo che ha ospitato nelle scorse settimane l’appello di Olesya Rostova, ventenne russa che è alla ricerca della propria famiglia. Si spegne quindi la nuova speranza di ritrovare Denise.

Questa mattina erano arrivate delle dichiarazioni ufficiali dello stesso Frazzitta: “Abbiamo depositato in Procura a Marsala la documentazione inviataci su Olesya. Ho ricevuto l’esito prima della trasmissione e, come d’accordo ho partecipato ma non posso rivelare nulla prima della messa in onda”. Il legale ha poi però confermato informalmente le indiscrezioni che circolavano in Russia già da diverse ore e ha fatto inoltre sapere di aver espresso tutto il suo sdegno per come la trasmissione russa ha trattato il caso, rendendolo un reality show.

Varie foto e post sui social sulla trasmissione della tv russa registrata ieri svelano poi che Olesya Rostova, il cui vero nome sarebbe Angela, avrebbe incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova tanto che si sarebbero già aggiunte su Instagram (il profilo è @Play.yourself) e scambiate diversi like, oltre ad aver posato per un selfie insieme negli studi televisivi. Per fugare tutti i dubbi, la giovane nei giorni scorsi si era sottoposta al test del Dna e alle analisi del sangue.

