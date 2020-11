"Trump pronto ad ammettere la sconfitta", i consiglieri lo spingono alla resa: Biden ha vinto

06 novembre 2020 a

a

a

Donald Trump sarebbe pronto ad ammettere la sconfitta come gli suggeriscono i suoi consiglieri. Lo sostiene Fox News, dopo che la Pennsylvania è andata al rivale Joe Biden che diventa così il nuovo presidente degli Stati Uniti per i Democratici.

Anche se non c'è ancora l'ufficialità, intanto il responsabile digital della campagna elettorale di Joe Biden, Rob Flaherty, già festeggia sui social la vittoria del candidato democratico alle presidenziali: poco dopo l’annuncio del sorpasso di Biden su Donald Trump nello spoglio in Pennsylvania. Flaherty ha twittato un video della ’Morte Nerà, la stazione spaziale della saga di Guerra Stellari, in grado di distruggere un intero pianeta col suo potente laser. Il messaggio appare indirettamente rivolto all’allora capo del comitato elettorale repubblicano, Brad Pascale, che la scorsa primavera aveva annunciato di aver messo in piedi una "devastante" macchina elettorale, per riconfermare Trump alla Casa Bianca, paragonandola appunto alla ’Morte Nerà (Death Star in inglese Trump alla Casa Bianca, paragonandola appunto alla "Morte Nera"(Death Star in inglese).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.