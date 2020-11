Joe Biden conquista la Pennsylvania: "Eletto presidente degli Stati Uniti"

06 novembre 2020 a

Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, passa in vantaggio in Pennsylvania sul presidente Trump e per DDHQ è eletto Presidente degli Stati Uniti.

Trump, precisa Cnn, non può essere rieletto se non vince i 20 voti della Pennsylvania, indipendentemente da quanti altri Stati vince. Le sue possibilità di vincere la corsa alla Casa Bianca dipenderanno dagli sviluppi in questo Stato.

Alla Casa Bianca la foto simbolo della disfatta di Trump

