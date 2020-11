Elezioni Usa 2020, ecco la foto simbolo della sconfitta di Donald Trump

06 novembre 2020 a

Mentre è corso lo scrutinio in Pennsylvania e la tensione è alla stelle con le proteste violente a New York, Minneapolis, Detroit, Seattle, Phoenix dalla Casa Bianca arriva la foto-simbolo della disfatta di Donald Trump. La straordinaria immagine è quella scattata durante la conferenza stampa del tycoon da Evan Vucci, direttore del servizio fotografico della Associated Press. "Non ho alcun dubbio che vincerò" afferma Joe Biden mentre prosegue ancora lo spoglio negli ultimi stati Usa ma Trump non molla: "Se contano i voti legali vinco io" ribatte annunciando la battaglie legale.

Biden verso la vittoria ma Trump non molla: "Vinco io se contiamo i voti legali"

