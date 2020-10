Il farmaco usato da Trump contro il virus è sviluppato da tessuti del feto

08 ottobre 2020 a

a

a

Il Regeneron, il cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali usato da Donald Trump contro il Covid-19 e da lui promesso gratis a tutti, è stato sviluppato con cellule derivate da tessuto fetale, una pratica che il presidente ha ripetutamente condannato. Lo scrive il New York Times. Nel giugno del 2019 l'amministrazione Trump ha sospeso i fondi federali per gran parte delle nuove ricerche scientifiche che utilizzano tessuti fetali derivati da aborti.

«Penso sia un pò prematuro dire che abbiamo una cura assoluta» contro il Covid-19. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, commentando le dichiarazioni entusiaste di Donald Trump sul Regeneron. «Gli è stato dato il Regeneron e ha risposto molto bene», ha detto Fauci in un’intervista a Sky Tg 24, «quando si ha un solo caso è molto difficile affermare una volta per tutte che stia migliorando per l’assunzione di anticorpi. È possibile che sia il motivo per cui sta andando così bene, ma non ci dimentichiamo che ha assunto anche due altri tipi di farmaci, il Remdesivir e Dexamethasone che è un potente farmaco corticosteroide». «Non penso si possa dire che ci sia una cura», ha concluso Fauci, «a meno che non venga testata su un grande numero di persone, dimostrando statisticamente che, se comparato a un placebo o a nessun trattamento, quella persona si sente meglio».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.