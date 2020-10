Trump rifiuta il dibattito a distanza con Biden: "Non sono contagioso"

08 ottobre 2020 a

«Sto bene» e «non credo affatto di essere contagioso». Donald Trump non parteciperà a un confronto virtuale con il suo sfidante per le presidenziali, Joe Biden. È stato il presidente stesso ad annunciarlo poco fa durante un intervento televisivo su Fox News. Con la sua affermazione, Trump ha di fatto rigettato un format che solo poco prima era stato annunciato dalla commissione che si occupa di organizzare i dibattiti presidenziali. L’incontro, il secondo tra i due sfidanti, si sarebbe dovuto tenere il prossimo 15 ottobre a Miami.

«Non perderò tempo in un confronto virtuale - ha detto al network - Non è come dovrebbe essere un dibattito». Poco più tardi, la portavoce di Biden, Kate Bedingfield, ha confermato la disponibilità del candidato democratico a una disputa a distanza.

