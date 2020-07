Beati i francesi: al bar senza mascherine né distanziamento. E gli affari volano

25 luglio 2020 a

La foto è stata scattata oggi a Chamonix, in Francia. Nei bar nessun distanziamento dei tavolini, in giro non si vedono mascherina. E gli affari sono ripresi molto meglio che in Italia, dove si prolunga lo stato d'emergenza e i governatori emanano ordinanze sparse a casaccio.

I francesi, però, ci accolgono senza restrizioni. Dagli Stati Uniti alla Turchia, passando per Israele e l’India sono 16 i Paesi che figurano nella «lista rossa» compilata dalla Francia dei Paesi maggiormente a rischio per la diffusione del coronavirus. Tra questi non figura l’Italia. Le persone che provengono da questi Paesi «dove la diffusione del virus è particolarmente elevata» dovranno obbligatoriamente sottoporsi al test per il Covid-19 entro il primo agosto, ha spiegato il primo ministro francese Jean Castex, aggiungendo che chi risulterà positivo dovrà sottoporsi alla quarantena.

I Paesi interessati sono Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Panama, Sudafrica, Kuwait, Qatar, Israele, Brasile, Perù, Serbia, Algeria, Turchia, Madagascar, India e Oman. Escluso «per il momento» dalla lista il Marocco, la cui situazione è attualmente «in discussione», ha spiegato Castex a Matignon. La misura adottata «risulta necessaria data la ripresa della circolazione del virus nel nostro Paese», ha aggiunto il premier francese.