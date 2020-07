Harry e Meghan, bomba contro le "vipere" reali. E nel libro spunta la frase choc clonata da lady Diana

Angela Di Pietro 25 luglio 2020 a

La vendetta di Meghan arriva puntuale, solida e punta a colpire al cuore la famiglia reale inglese, regina Elisabetta compresa. Nelle ultime ore i tabloid inglesi hanno diffuso una parte del contenuto della biografia "Finding Freedom", ispirata dai duchi di Sussex, in uscita nei prossimi giorni. Un velenoso e piagnucolante resoconto degli ultimi due anni vissuti in seno alla famiglia Mountbatten Windsor, tra cianuro, gelosie, "cianchette" reali. Tutti nel mirino di Harry e Meghan: William, Kate, papà Carlo e la regina Elisabetta. I duchi esuli a Hollywood lamentano di essere stati trattati come "una terza ruota cigolante", invidiati dagli altri royal senior (definiti le vipere) a causa del loro successo personale nel mondo. Fanno sapere di aver voluto contribuire al lavoro di squadra ma di essere stati lasciati a svolgere compiti subordinati, come quello di scendere da un'auto e salutare la folla. Volevano fare altro, evidentemente.

Esilio perenne. Il libro bomba di Harry e Meghan scatena il putiferio

Il principe Harry non ha digerito lo smacco di vedersi rifiutato un ufficio personale a Windsor. Così come è rimasto amareggiato dal fatto che, quando a gennaio ha chiesto di parlare con la nonna regina (il sei, giorno della befana) gli è stato risposto che Sua Maestà sarebbe stata disponibile solo il 29. La trattativa per la Megxit è stata affidata alla regina ed a William: la più grossa ferita inferta al giovane principe, dice il libro, è stata quella di privare Harry delle sue cariche militari onorarie. Riguardo alla rivalità fra le poco allegre cognate di Windsor, Kate e Meghan, viene confermata la totale mancanza di empatia. Sin dal primo incontro è stato un rapporto di gelida cortesia reciproca. A Westminster, durante l'ultima uscita di gruppo, ai duchi non è stato permesso di sfilare con la regina, William e Kate: un oltraggio ritenuto insopportabile. Meghan ha fatto sapere di aver pianto lacrime amare dal suo matrimonio ad oggi. Come clonata dalla biografia di Diana del 1992, la frase rivelatrice di un clima buio a Buckingham Palace. "Erano tutti gelosi del loro successo e andavano a vedere quanti followers avessero". Difficilmente questa biografia aggiusterà le cose. La guerra, a quanto pare, è solo iniziata.