Bolsonaro: "Sono negativo al coronavirus". E fa pubblicità al farmaco antimalarico

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato su Twitter di essere risultato negativo a un nuovo test per il coronavirus, il quarto per lui. Al post, Bolsonaro ha allegato una foto che lo ritrae sorridente con in mano una confezione di idrossiclorochina, tornando così a fare propaganda per il farmaco antimalarico, di cui la comunità scientifica non riconosce un’efficacia contro il Covid-19.

Bolsonaro, 65 anni, aveva annunciato di avere il coronavirus lo scorso 7 luglio. Da allora è stato in isolamento nel Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente, a Brasilia. Mercoledì era risultato positivo per la terza volta. Nel post Bolsonaro non ha specificato quando abbia effettuato l’ultimo test.

In Brasile sono stati superati gli 85mila morti per complicanze legate al coronavirus, mentre sono più di 2,3 milioni le persone contagiate. È quanto riporta l’ultimo bilancio del ministero della Salute brasiliano, secondo il quale nelle ultime 24 ore si sono contati altri 1.156 decessi legati all’infezione. Con questo ultimo dato sale a 85.238 il numero delle persone che hanno perso la vita. In merito ai casi, sono 55.891 quelli registrati nell’ultima giornata, portando a 2.343.366 il totale dei positivi in Brasile. Lo stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo con 463.218 casi di Covid-19 e un aumento di 11.211 positivi rispetto al giorno precedente