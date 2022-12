Stralcio delle cartelle sotto i mille euro: per le multe non vale

22 dicembre 2022 a

a

a

La stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro - in riscossione dal 2000 al 2015 - non varrà per le multe e i tributi locali. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. A parte gli interessi, che saranno comunque cancellati, saranno gli enti locali a decidere se procedere o meno alla cancellazione o meno dell’imposta dovuta.

Stipendi in calo: in 13 anni giù del 10%. E ora c'è anche l'inflazione

La norma prevede, l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro «sia limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora» e «non per il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovute».

Rideterminazione dei coefficienti: salgono le pensioni per il 2023 e il 2024

Inoltre, è previsto che lo stralcio slitti di due mesi: la scadenza non è più prevista per il prossimo 31 gennaio, ma passerà al 31 marzo 2023.