Dl Aiuti quater e manovra: come cambiano il Superbonus e la cessione dei crediti d'imposta

Con il decreto Aiuti quarter appena approvato dal Senato e la manovra, che avrà l’ok della Camera domani, venerdì 23 dicembre, si può fare chiarezza su cosa cambierà a proposito del Superbonus 110%. Il Dl Aiuti quater ha abbassato il rimborso garantito dallo Stato per i lavori di efficientamento energetico degli edifici dal 110 al 90%. Non solo, perché aveva originariamente stabilito che chi avesse presentato in Comune la Cilas (la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus) entro il 25 novembre avrebbe potuto conservare lo sconto del 110% sui lavori anche nel prossimo anno.

Manovra pronta per l'aula. Ma c'è un ultimo ostacolo prima della fiducia

Cosa cambia adesso? Grazie a un emendamento del Governo alla legge di bilancio il termine per i soli condomini è stato prorogato al 31 dicembre, alla condizione che le assemblee abbiano deliberato i lavori entro il 18 novembre (dovrà essere presentara una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), che corrisponde alla data dell’entrata in vigore del Dl. Se invece la delibera è stata varata tra il 19 e il 24 novembre, il termine massimo per la Cilas resta il 25 novembre. Lo stesso vale per gli altri immobili diversi dai condomini.

Oggi il testo arriva in Aula. Domani il voto di fiducia

Riguardo alla cessione dei crediti d’imposta, che permettono di trasferire la detrazione del 110% ad altre imprese, banche, enti o professionisti, il Dl Aiuti quater, con un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato, stabilisce che il numero massimo di cessioni da parte di soggetti “qualificati” passerà da quattro a cinque. La prima sarà libera, poi ce ne saranno tre (e non più due) verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni e, alla fine, avverrà il trasferimento da banca a correntista partita Iva.