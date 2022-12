Titoli di Stato, nel 2023 si alzano gli interessi passivi

Sullo stesso argomento: Rideterminazione dei coefficienti: salgono le pensioni per il 2023 e il 2024

22 dicembre 2022 a

a

a

Il 2023 si preannuncia un anno di fuoco per i titoli di Stato italiani. Il Tesoro emetterà circa 320 i miliardi di euro il prossimo anno. Novanta i miliardi del fabbisogno statale e 260 i bond che andranno in scadenza il prossimo anno. Con i rialzi dei tassi da parte della Bce, 250 punti base da luglio a oggi, sarà fisiologico - spiega La Stampa - un incremento degli interessi passivi sul debito circolante, 2.290 miliardi di euro.

Il rendimento del Btp decennale è passato dall'1,16% di inizio gennaio scorso al 4,42% di ieri. Il Mef si dice tranquillo, e guarda a nuovi collocamenti retail e verdi, dedicato al segmento della sostenibilità. La certezza è che saranno 12 mesi complicati. Nel prossimo anno il Tesoro il Tesoro «si confronterà con un mercato monetario in piena evoluzione» legata alla riduzione dell'accomodamento da parte della Bce, i cui effetti «dovranno essere attentamente monitorati al fine di calibrare le scelte di emissione sul comparto Bot nonché valutare, di volta in volta, lo strumento più opportuno per una efficiente gestione della liquidità».

"Controllo delle spese e privacy". La Bce ammette: ecco perché il contante vince ancora sul Pos

Il mix di incognite di fronte al Tesoro è elevato, ma secondo il direttore generale del Mef per il debito pubblico, Davide Iacovoni, non c'è preoccupazione elevata. Anche con l'incremento del costo del denaro da parte dell'istituzione guidata da Christine Lagarde, spiega Iacovoni, «non abbiamo visto una situazione particolarmente critica sull'Italia».

Stipendi in calo: in 13 anni giù del 10%. E ora c'è anche l'inflazione

Si passerà dai 278 miliardi di euro collocati nel 2023 a quasi 320 miliardi. La volatilità persisterà di pari passo alle fiammate dei prezzi e alle tensioni geopolitiche. E il cambio di regime di Francoforte, che continuerà i rialzi dei tassi di rifinanziamento per buona parte del primo semestre, rischia di impattare in modo significativo sulle aste di titoli di Stato. La sfida sarà proprio la gestione, così come la scelta degli strumenti più adatti per mantenere elevata la domanda di bond italiani verso investitori istituzionali e risparmiatori. Per questo il Tesoro sta pensando a nuovi prodotti. Oltre al Btp Italia e al Btp Futura, arriveranno strumenti per il segmento retail.