L'Arcobaleno Tre esce dall'orbita di Lucio Presta

Arcobaleno Tre, la cassaforte fondata da Lucio Presta, esce quasi definitivamente dall’orbita del più noto agente dello spettacolo italiano. Qualche giorno fa, infatti, la figlia Beatrice, il figlio Niccolò, Giulia e il fratello Riccardo Carnevale (questi ultimi due figli di primo letto della conduttrice televisiva Paola Perego, moglie dello stesso Presta) hanno ceduto il 70% del 100% della società che era stato loro donato dai genitori lo scorso anno in misura del 40% ciascuno per Beatrice e Niccolò e del 5% per Giulia e Riccardo.

A comprare il 25% da Niccolò e tutte le quote di Giulia e Riccardo sborsando 10mila euro per il 35% complessivo è stata la commercialista Laura Aguzzi mentre a rilevare il 35% di Beatrice è stato Marco Contessi pagandolo 10mila 500 euro. Poche settimane fa Giulia Carnevale s’è messa in proprio costituendo con Edoardo Biasini un’agenzia di management per artisti del mondo dello spettacolo e dello sport denominata Cassandra Management.

