Paola Perego con le stampelle fa scoppiare un giallo

La Perego con le stampelle. Un brutto infortunio per l’amata conduttrice. “Niente mondiali per la Perego”, scrive sui social. E scoppia un caso. Non si sa cosa possa essere accaduto alla conduttrice (che è sposata con il manager Lucio presta).

I fan, dopo aver notato la foto su Instagram, hanno curiosato un po’ in Rete senza ricevere risposte chiare. Sicuramente si tratta di un imprevisto da dimenticare. Unica frase della Perego: “Distrazione del quadricipite”. Poi stop. Qualcuno ha ipotizzato ad un infortunio domestico.

Probabilmente sarà così, ma dalla foto sembra che Paola non abbia perso il sorriso. La sua solarità è inimitabile. Anche in situazioni difficili come quella vissuta durante un infortunio.