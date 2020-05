Paola Perego e la verità choc. Ecco chi è il suo mostro

Paola Perego vuota il sacco. E racconta tutto. Gli ultimi vent’anni di vita professionale, le paure. Le emozioni. E quegli attacchi di panico che hanno cambiato la sua vita. Il 12 maggio uscirà il libro-racconto della Perego, che s’intitola “Dietro le quinte delle mie paure”.

Quella di Paola, moglie di Lucio Presta (il più famoso manager dei vip), non è solo un’autobiografia. “E’ un racconto sincero di tutti gli alti e bassi”, precisa la conduttrice. “Vi confesso che sono parecchio emozionata, perché è un progetto che mi sta molto a cuore, nel quale ho dedicato tutta me stessa, mettendomi a nudo per la prima volta in vita mia”, continua la Perego. Che ha combattuto per 25 anni contro gli attacchi di panico. Li definisce con “mostro”. Adesso non c’è più.

Dalle ultime indiscrezioni la Perego dovrebbe tornare in tv, probabilmente in Rai. Non è ancora ben chiaro quando. La diretta interessata, per scaramanzia, non ne parla. Ma negli ambienti televisivi c’è molta attesa per il suo ritorno. “Questo libro – prosegue – è un racconto sincero di tutti gli alti e bassi, di tutte le sconfitte e le vittorie che ho affrontato nella mia lunga, estenuante battaglia contro gli attacchi di panico. Il "mostro "come lo chiamo io, mi ha perseguitata per più di 25 anni, mi ha spaventata, angosciata, mi ha fatto vergognare di essere me stessa”. La conduttrice poi parla degli attacchi di panico così: “Oggi però il "Mostro" non c’è più e sono felice di potervi finalmente, senza più filtri né paure, raccontare chi sono ma soprattutto chi sono stata.”