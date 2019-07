Con lo sguardo verso la Luna

Appuntamento a Colleferro, questa sera, per celebrare lo sbarco dell’uomo sulla Luna... un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’Umanità.

«Ritorno alla luna 20 luglio 1969-20 luglio 2019 celebrazione 50° anniversario dell’allunaggio», appuntamento alla Sala Bachelet presso la parrocchia di San bruno a Colleferro.

Quello di questa sera è l’ultimo evento di una serie di manifestazioni dedicate alla Luna, iniziate un anno fa, con una serata in occasione dell’eclissi totale di Luna.

L’iniziativa si propone di celebrare il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, attraverso conferenze, una mostra multimediale e una serata osservativa.

Il percorso delle manifestazioni è servito a far conoscere il nostro satellite da diversi punti di vista, da quello puramente astronomico, a quello mitologico, a quello che ha portato artisti, musicisti, poeti, scrittori ad ispirarsi all’astro d’argento.

Il culmine del percorso si è avuto con gli incontri del responsabile scientifico del progetto, dott. Franco Leone, con ragazzi delle scuole elementari e medie di Colleferro, che ha portato centinaia di studenti a partecipare a seminari e corsi di astronomia.

Il fine dell’evento di oggi è quello di ricordare lo sbarco sulla Luna, sicuramente una delle più importanti conquiste della storia della scienza e non solo, parlandone attraverso conferenze, una mostra multimediale e una serata osservativa.