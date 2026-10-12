Fuori dal coro, il figlio di immigrati che inchioda la sinistra: “Chi viene qua per rubare e molestare...”

L’intervento di Rikka: “Se un Paese ti offre un’opportunità lo devi rispettare”

«L’Italia non è una discarica». Parole nette quelle pronunciate da Rikka, italiano figlio di immigrati arrivati legalmente nel nostro Paese alla fine degli anni Settanta, durante un intervento a Fuori dal Coro, il programma di Rete 4. Un messaggio che mette al centro il rispetto delle regole, il dovere di integrarsi e il valore dell’opportunità offerta dall’Italia a chi sceglie di viverci. E sradica i chiodi fissi della sinistra delle porte aperte e prescindere.

«Chi viene qua per molestare, picchiare, rubare e mancare di rispetto a questo Paese se ne deve andare fuori dai co***oni», ha detto nel suo intervento, rivendicando la propria esperienza personale: «Io posso dirlo da italiano nero figlio di immigrati arrivati legalmente in Italia».

Il suo ragionamento parte dalla storia della sua famiglia. «I miei genitori si sono fatti un mazzo così, hanno studiato, hanno lavorato e mi hanno insegnato che se un Paese ti offre un’opportunità tu quel Paese lo devi rispettare», ha raccontato.

Un intervento che richiama un tema centrale nel dibattito sull’immigrazione: l’accoglienza non può prescindere dal rispetto delle leggi e dall’integrazione. La testimonianza di Rikka si contrappone alle impostazioni che privilegiano l’apertura senza mettere altrettanto al centro le condizioni necessarie per una convivenza ordinata, a partire dal rispetto delle regole e dei valori della società che accoglie.

Rikka ha anche sottolineato il rischio che certe posizioni vengano liquidate con accuse di razzismo o fascismo quando a esprimerle sono altri italiani. «Perché se lo dice un altro italiano si parla subito di fascismo o di razzismo. Io questa realtà invece la conosco da dentro», ha affermato.

Il punto è chiaro: l’origine straniera non esonera nessuno dai doveri verso il Paese in cui vive.