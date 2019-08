Travolti da un'auto dopo la lite in discoteca. Un ragazzo morto e uno gravissimo

Un giovane morto e un altro in gravissime condizioni. È il bilancio di un tamponamento avvenuto dopo una lite fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo, nel Bergamasco. Lo comunica la Polizia Stradale che in un primo momento aveva dato la notizia di due morti. A perdere un 21enne. Il ferito, di 18 anni, si trova in Terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Bergamo che sta ora indagando per fare chiarezza sull'accaduto. L'uomo al volante dell'auto è stato fermato. La sua posizione è ora al vaglio anche per chiarire la dinamica dell'incidente. Da una primissima ricostruzione, in precedenza, durante la serata tra i tre c'era stata una lite. Il sospetto è che potrebbe aver investito i due volontariamente.