Tania Terrin, storia di una tragedia annunciata. Uccisa dall'ex che aveva denunciato

18 agosto 2026 a

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Quanto accaduto a Camponogara, nel Veneziano, è la storia di una tragedia annunciata. La 39enne Tania Terrin è stata strangolata la sera di ferragosto nella propria casa dall'ex compagno di 43 anni, Dino Keber, che successivamente è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione. La donna aveva già sporto denuncia nei suoi confronti e, secondo quanto appreso dall'AdnKronos, lo scorso giugno il Questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo violento. Oltre alla vittima, anche le ex compagne di Keber si erano rivolte alle Forze dell'Ordine: la prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e 2021.

Sulla vicenda sono intervenuti molti esponenti politici. Fra questi anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia: "Quello che è accaduto a Camponogara è un fallimento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del Questore. E oggi Tania non c'è più. Di fronte a una tragedia come questa non possiamo limitarci al cordoglio: dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione".