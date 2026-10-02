Ustica, Gip revoca richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini

Il Gip del tribunale di Roma, Livio Sabatini, ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980 e disposto nuove indagini.
“L’ammissibilità della revoca è la soluzione più ragionevole, favorendo un auspicato celere approfondimento investigativo onde pervenire all’ultimazione della fase processuale dei due procedimenti penali con la conferma della richiesta di archiviazione ovvero con l’esercizio dell’azione penale’’ ha detto il Giudice di indagine preliminare.
La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lo Voi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all’Italia tutta la documentazione sulla strage del volo DC-9 Itavia.