Colleferro, Crosetto frena i rumors: "Pista russa? Non risulta"

17 agosto 2026 a

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Sull'esplosione della fabbrica di munizioni a Colleferro, avvenuta lo scorso 13 agosto, circolano in queste ore dei rumors legati alla possibile interferenza e mano russa. A smentire le voci è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha detto: "Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno". Le sue parole arrivano dopo che il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto al Governo di fare luce sulla vicenda.

"Credo sia un fatto positivo che, a smentire le voci di un possibile coinvolgimento dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni, sia stato lo stesso ministro della Difesa Crosetto - ha detto A parlare all'Adnkronos Giulio Calamita, sindaco di Colleferro. - Per quanto mi riguarda, sono dell'idea che se si fosse trattato di un'azione intenzionale, i danni e le conseguenze sarebbero stati di una diversa portata. Propendo per l'ipotesi accidentale: è stato un semplice, brutto incidente, come tra l'altro ci é stato comunicato".