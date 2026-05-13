Garlasco, l'avvocato Gallo a Mattino 5 spiazza tutti: "Presto altri indagati"

Valerio Castro 13 maggio 2026 a

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Soliloqui, intercettazioni, perizie. Tanti elementi che per alcuni sono prove, per altri solo indizi. Stringe le maglie la procura di Pavia che indaga su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Se ne parla a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Tra gli ospiti di mercoledì 13 maggio c'è l'avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati già difensore di Sempio.

Dentro la notizia, la consulente di Sempio: "È molto spaventato". Il bivio del rinvio a giudizio

Il legale non ha dubbi: l'inchiesta è destinata ad allargarsi e a sovrapporsi con quella per corruzione. "Nuovi indagati? Credo che ce ne saranno diversi, leggendo con specificità l'informativa di Moscova (i carabinieri di Milano, ndr) ci si accorge che ci saranno altri indagati", continua Gallo che ipotizza: "Alcuni sono dei professionisti, altri sono appartenenti alle forze dell'ordine, altri sono altri soggetti, credo più di 5 o 6 e questo penso che sia lampante". Il legale afferma che siamo agli sgoccioli dell'indagine: "Adesso li chiuderanno, soprattutto perché sono collegati a un reato di corruzione", affera con Panicucci che rimarca: "L'attenzione non è soltanto su Andrea Sempio ma è su un sistema, il sistema Pavia".