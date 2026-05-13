Garlasco, le amiche di Chiara: chi andava in camera sua e la mail del "piccione"

Valerio Castro 13 maggio 2026 a

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Chiara Poggi aveva detto alle sue amiche che gli amici del fratello Marco entravano in camera sua per usare il suo computer. Circostanza che la seccava. Lo riporta Repubblica nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Il quotidiano riporta le testimonianze di alcune sue amiche secondo cui la ragazza era "molto innamorata" di Alberto Stasi e che "tra loro non c'erano particolari problemi".

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Maristella Gabetta, ex vicina di casa di Chiara, ascoltata un anno fa dagli inquirenti che indagavano su Andrea Sempio alla domanda "conosceva qualche amico di Marco?" rispondeva: "Di persona no, sapevo di qualcuno che frequentasse la casa per giocare ai videogame con Marco, me ne parlava Chiara (...) si lamentava soprattutto che questi amici andassero anche in camera sua a giocare con il pc".

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La donna dice che è una "cosa plausibile" che Chiara avesse dei video intimi suoi e di Alberto nel pc e smentisce che potesse aver interesse per qualche altro ragazzo, come poteva far pensare la famosa mail in cui parlava di un "piccione": "Mi sento di escludere che potesse riferirsi a qualcun altro perché era troppo innamorata di Alberto". Un'altra vicina di casa nega che ci sia stata una discussione il giorno prima del delitto tra Chiara e la cugina Stefania Cappa. Una ex collega definisce la vittima "molto gelosa" del fidanzato ed esclude la presenza di altri uomini, unica eccezione un collega con cui aveva preso appena un caffé come "piccola ripicca, un dispetto", tra innamorati.