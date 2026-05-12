Garlasco, gli audio di Sempio: "Alle nove e mezza..." e il "video nella penna"

Valerio Castro 12 maggio 2026 a

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A focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica oggi sul caso di Garlasco sono gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio, intercettato in auto. File dove le parole si confondono col rumore di fondo, e che vegono rilanciati dalle trasmissioni tv. A 4 di sera, su Rete 4, Paol Del Debbio ha mandato in onda l'audio di una intercettazione ambientale del 2017 che secondo la Procura di Pavia "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio" di Chiara Poggi. Nell'audio dell'8 febbraio 2017 il 38enne, viene ricostruito, affermerebbe: "È successo qualcosa quel giorno (...) era sempre lì a casa (...) però ca**o (...) alle nove e mezza". Secondo la Procura Sempio "sembra riferirsi all'orario" in cui è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007, quell'intercettazione è relativa a due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato nell'inchiesta del 2016-17.

Intercettazione che è stata riascoltata nel 2025 e riportata sia nell'informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri che nella memoria che i pm hanno letto all'indagato la settimana scorsa, quando convocato dai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Garlasco, ecco l'audio del soliloquio di Sempio #4disera pic.twitter.com/27MhMPW8iE — 4 di sera (@4disera) May 12, 2026

Un altro audio, mandato in onda da Dentro la notizia su Canale 5, per gli inquirenti si collega al movente sessuale. Nel dialogo tra sé e sé Sempio farebbe riferimento a video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, pronunciando la frase: “Il video ce l’ho nella penna”. La difesa dell'indagato sostiene che quelle frasi fossero commenti legati a podcast, programmi tv o ricostruzioni mediatiche sul caso.