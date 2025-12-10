Garlasco, le foto inedite di casa Poggi: "Oggetti spostati", cosa non torna

Foto: La7

Pina Sereni 10 dicembre 2025 a

a

a

Mentre proseguono le indagini sul delito di Garlasco, con Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con altri o con Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poddi il 13 agosto 2007, continua l'attività di giornalisti e creator. La youtuber Francesca Bugamelli, nota per il suo canale Bugalalla Crime, ha mostrato a Ignoto X su La7 le foto inedite di cui è venuta in possesso e che ha pubblicato sul suo videopodcast. Materiale che segue quello pubblicato qualche giorno fa, con Sempio, il padre e le gemelle Cappa fotografati davanti alla casa dei Poggi dopo che si è diffusa la notizia del delitto.

Il Dna di Sempio? per il genetista dei Poggi "non è una prova"

Ma cosa mostrano questi nuovi scatti? Dalle foto si vede una scrivania con sopra diversi oggetti, mai repertati, e che sarebbero anche stati spostati durante i rilievi, come emerge dal confronto con altri scatti. "Una manomissione della scena del crimine", secondo Bugamelli secondo cui "a parte il completino intimo" sono diversi gli oggetti sulla scirvania non repertati e spostati "senza indicarlo nei verbali".

Un oggetto attira la curiosità della youtuber: la costudia di un dvd da masterizzare. Un oggetto che non dice nulla di per sé, ma in un'inchiesta in cui si è parlato di video intimi e materiale scaricato da internet, sarebbe potuto essere di interesse. "Si parla di filmini intimi, di sfera intima, delle ricerche fatte da Chiara Poggi sul pc. Oggi ci rendiamo conto che trovare questi oggetti buttati sulla scrivania, quindi deduco che siano oggetti utilizzati o manomessi da Chiara di recente, possano raccontare cos'è avvenuto poche ore prima del delitto o il giorno prima o la notte prima", dice la youtuber intervistata da Pino Rinaldi martedì 9 dicembre.

Il possibile movente di Sempio. "Sospetti e segreti", i tasselli che mancano

Bugamelli ricorda che "una custodia, un dvd, un completino intimo, delle collant, tirate fuori dalla scatola, possono suggerire qualcosa che ad oggi purtroppo, non avendo fatto analisi su questi reperti, possiamo soltanto dedurre o immaginare ma erano oggetti fondamentali, soprattutto se vogliamo andare a caccia del movente". Anche sull'intimo non sono stati fatti prelievi da analizzare.

Altre foto mostrano il salotto della villetta di Garlasco. Sul divano si vede una coperta e un altro oggetto, quella forse una collana, anche questa non repertata e spostata. Ci sono gocce di sangue sul pavimento, repertate, mentre non sono state fatte analisi sul divano. Tutto materiale che, secondo conduttore e ospite, forse avrebbero potuto dare informazioni importanti per stabilire con certezza chi è l'assassino di Chiara Poggi.