Garlasco, il Dna di Sempio? per il genetista dei Poggi "non è una prova"

Luigi Frasca 06 dicembre 2025 a

Una prova che con ragionevole certezza colloca Andrea Sempio nella villetta di Garlasco o un semplice spunto investigativo? Secondo Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, la perizia del tribunale di Pavia sul materiale genetico trovato sulle unghie della vittima non rappresenta un elemento decisivo nelle ultime indagini sul delitto del 2007. "Noi abbiamo un aplotipo Y che non è consolidato e quindi non è attendibile, abbiamo un aplotipo Y che non è completo e quindi non identifica una certa linea neanche in maniera approssimativa, abbiamo un aplotipo Y che è misto, cioè non è riconducibile a una sola ma a più linee", commenta il genetista alla TGR.

Insomma, la linea della famiglia Poggi non cambia neanche dopo il deposito della nuova perizia genetica in vista dell'incidente probatorio. Il profilo trovato sulle unghie non è una prova o un indizio, al massimo uno "spunto investigativo". Anche un'attribuzione certa, osserva Capra, non individuerebbe esclusivamente la linea parentale di Andrea Sempio: "Non poteva identificare lui o i suoi genitori, i suoi avi, i suoi discendenti come donatori, perché ci potevano essere anche X soggetti che indipendentemente condividevano questo aplotipo".