Garlasco, il possibile movente di Sempio. "Sospetti e segreti", i tasselli che mancano

Foto: Rai 2

Le ricostruzioni di Ore 14 sera sul caso che interroga l'Italia

Luigi Frasca 08 dicembre 2025 a

a

a

C'è un innocente in galera per il delitto di CHiara Poggi a Garlasco? Il fronte degli innocentisti di Alberto Stasi da sempre sottolinea l'assenza di un movente per l'omicidio della fidanzata. Ma quale sarebbe quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco e indagato nella nuova inchiesta per omicidio in concorso con terzi o con lo stesso Stasi? A ripercorrere elementi di indagine e "suggestioni", come vengono definite le varie teorie che poggiano su elementi frammentari, è un servizio dell'ultima puntata di Ore 14 sera, il programma di Milo Infante su Rai1 2.

Come è stato reso noto recentemente, gli inquirenti avrebbero delineato un movente che sveleranno in primavera alla chiusura delle indagini. Quelli ipotizzati finora sono diversi. "Sospette fin da subito sono sembrate agli inquirenti quelle telefonate del 7 e 8 agosto da parte di Sempio, a casa Poggi, mentre Chiara era da sola in casa. Chiara potrebbe aver subito avances sgradite da parte del ragazzo, oppure potrebbe essere diventata scomoda per essere venuta a conoscenza di un segreto legato alla sua sfera di conoscenze", viene spiegato nel servizio.

Un possibile movente potrebbe essere poi legato all'esistenza nel pc della 26enne di alcuni suoi video intimi con Alberto Stasi, spostati da lei stessa in una cartella "protetta" due mesi prima del delitto. Computer che era nella disponibilità del fratello Marco e dei suoi amici per i videogame. Poi c'è il post enigmatico notato dagli investigatori privati risalente al 17 dicembre 2014, nel giorno della condanna di Stasi, quando Sempio ha pobblicato un disegno che ritrae due ragazzi "in una scena d'intimità sul letto, somiglianti a Chiara e Alberto, accanto una frase tratta dal piccolo principe, libro preferito di Stasi, non dimenticare il mio segreto", ripercorre il servizio.

Indizi? Suggestioni? Teoremi senza fondamento? Non sappiamo quali carte ha in mano la procura. Neanche se il presunto movente porti al famoso santuario della Bozzola, quello tirato in ballo dal romeno Flavius Savo, condannato per ricatti a sfondo sessuali ai danni dell'ex rettore del santuario. La teoria dell'uomo è che Chiara potrebbe essere venuta a conoscenza di un giro di festini e riti esoterici che si tenevano nel luogo di culto frequentato dalla comunità di Garlasco. Verità indicibili sullo sfondo della tranquillità apparente della provincia.