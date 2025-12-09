Garlasco, la frase di Venditti che fa scattare Giletti: "Uno dei grandi misteri"

Foto: Rai3

Le nuove indagini su Andrea Sempio, la posizione di Alberto Stasi, l'inchiesta parallela sull'ex procuratore Mario Venditti. Il caso di Garlasco non cessa di far discutere. Se ne parla a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai3 dove viene riproposta l'intervista al Tg1 del giudice che scagionò Sempio.

"Quello che ha fatto nel 2017, anche alla luce di queste nuove indiscrezioni sul Dna che riguardano Sempio, ha cambiato opinione?", chiede il giornalista in relazione alla nuova consulenza che attribuirebbe una compatibilità tra il profilo genetico del nuovo indagato e il materialo trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. "Il Gipi dell'archiviazione mi ha praticamente scritto a chiare lettere che ho sbagliato, che mi sarei dovuto fermare al rigetto dell'istanza di revisione del gennaio 2017. Avere svolto l'indagine è stato un eccesso di zelo", afferma Venditti che dice: "Sarà uno scontro tra periti. Vediamo che cosa trotta fuori. Questa storia come finisce? Tanto fumo per niente".

La giornalista Ilenia Petracalvina, in studio, commenta che Venditti, "a fronte di quello che oggi sappiamo, ha perso un'occasione, che era quella di indagarlo meglio. Questo è un dato oggettivo. Doveva indagare, aveva la perizia Linarello, quindi il cromosoma di Sempio, che era indagato. A quel punto doveva fare la comparazione". "Perché non l'ha fatto?", osserva Giletti, "è uno dei grandi misteri" del caso di Garlasco, "ricordo che disse che si poteva archiviare in 21 secondi, mi ricordo a memoria. È una dichiarazione da un procuratore, a mio avviso, molto forte. Perché come fai a archiviare un caso in 21 secondi?Vuol dire che non vuoi fare l'indagine, deduco. E questo mi preoccupa", conclude il conduttore.