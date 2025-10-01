Roma, ProPal a piazza dei Cinquecento: "Blocchiamo tutto". Polizia chiude gli ingressi a Termini

Foto: Ansa

Dopo Napoli, la mobilitazione ProPal si allarga anche a Milano e Roma. Gli attivisti Pro Pal si sono ritrovati in piazza alla Scala a Milano. A Roma le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza il perimetro della stazione Termini. Si affolla il presidio per Gaza e la Flotilla a piazza dei Cinquecento a Roma, di fronte alla Stazione termini i cui ingressi sono stati chiusi per consentire l'accesso solo a chi è munito di biglietto.

Dopo la notizia del blocco israeliano alle navi della Flotilla gli attivisti hanno diffuso l'invito a convergere proprio sulla piazza del centro di Roma: "Dai vari territori, convergiamo tutti come marea in piazza dei Cinquecento, ormai Piazza Gaza. Blocchiamo tutto". Il presidio permanente di piazza dei Cinquecento ha bloccato le strade di fronte alla stazione Termini, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che sta subendo l'abbordaggio dell'Idf. Uno striscione recita "Rompere con Israele. Blocchiamo tutto. Stop Genocide", richiamando lo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre.