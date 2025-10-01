Flotilla, l'attacco dell'ex ambasciatore d'Israele: "Provocazione organizzata da Hamas"

Dror Eydar * 01 ottobre 2025 a

Questa è una flottiglia organizzata da Hamas e per Hamas. Una violenta provocazione politica non intesa ad aiutare Gaza, ma a danneggiare Israele e Italia insieme. Il Ministero degli Esteri ha reso pubblici i nomi delle persone legate alla flottiglia e ad Hamas. (Inclusa la società di facciata (Cyber Neptune) proprietaria della maggior parte degli yacht). La flottiglia non ha scopi umanitari, ma una provocazione al servizio di Hamas. I partecipanti Italiani e spagnoli sono utili idioti al servizio della jihad globale. Israele è in prima linea contro la jihad globale. L'Europa è la prossima per questi jihadisti, Italia inclusa. Guardate le strade d'Europa. Non ci sono quasi ebrei lì, e c'è ancora un forte antisemitismo. Gli attivisti della flottiglia hanno respinto tutte le proposte israeliane di scegliere una via legale e pacifica: scaricare il loro carico in un porto turistico vicino a Gaza (Ashkelon) e da lì trasferire gli aiuti a Gaza. Hanno respinto la proposta del governo italiano di scaricare il loro carico in un porto di Cipro e da lì a Gaza. Hanno respinto la proposta del Vaticano per una soluzione simile, dimostrando di non avere alcun interesse negli aiuti umanitari, ma piuttosto in una provocazione al servizio di Hamas. Israele ha annunciato che non permetterà loro di violare con la forza il blocco marittimo legalmente riconosciuto ed entrare nella zona di combattimento. Si tratta di mettere a rischio la loro vita. Il blocco è inoltre approvato dal diritto internazionale e deve essere efficace, altrimenti si creerà una situazione pericolosa. Israele ha anche annunciato che farà ogni sforzo per garantire la sicurezza dei partecipanti, a meno che non ricorrano alla violenza e mettano in pericolo la vita degli israeliani. Proprio ora che c'è speranza per un accordo secondo la proposta del Presidente Trump, che Israele ha accettato, questa provocazione potrebbe compromettere gli sforzi per un cessate il fuoco e un accordo. Dopo tutto ciò, è importante notare che la flottiglia dovrebbe entrare in Israele il giorno dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, e profanare la sacralità della festività. Mentre Israele digiuna e prega, soldati compresi, noi dovremo affrontare queste stupide provocazioni e profanare il nostro giorno più sacro. Questo è già imperdonabile!

* ex ambasciatore di Israele in Italia