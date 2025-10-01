Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti"

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 01 ottobre 2025

"E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco marittimo, per aprire un corridoio umanitario permanente e chiedere la fine del genocidio". Lo fanno sapere gli attivisti dalla barca 'Aurora' della Global Sumud Flotilla.

Flotilla, the attack by the former Israeli ambassador: "A provocation organized by Hamas"

Il contatto con alcune navi della Flotilla sembra sia stato interrotto, mentre alcune stanno riscontrando interferenze nel segnale: è quanto riferiscono alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla alla Reuters. In questo momento, come può constatare anche l'agenzia Dire, ogni tentativo di mettersi in contatto con gli attivisti è in effetti vano. La Global ha comunicato di aver avvistato sui propri radar "più di 20 imbarcazioni non identificate a sole 3 miglia nautiche davanti alla nostra flotta".