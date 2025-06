Meteo Sottocorona: "Si rinforzerà al nord". Chi ne risente di più

19 giugno 2025 a

L'instabilità presente sull'Italia nelle ultime ore andrà via via attenuandosi. Ma questa progressione non sarà omogenea su tutta la Penisola. Come descritto da Paolo Sottocorona, il tempo migliorerà nelle regioni meridionali e centrali ma l'instabilità si rinforzerà al nord.

“Piogge e critiche e instabilità”. Sottocorona: dove si scatena la furia del tempo

"Venerdì 20 giugno si attenuerà un po' l'instabilità al sud. Ma in Sicilia e in Calabria qualche fenomeno isolato ci sarà. Qualcosa resterà anche sulle zone interne del basso Lazio e le zone centrali della Toscana. Dalla zona alpina e prealpina i fenomeni si allargheranno verso la pianura e prenderanno tutta la Liguria, arrivando anche sulle coste. Quindi l'instabilità si attenua al sud ma si rinforza al nord. Sabato 21 instabilità in ulteriore attenuazione al sud e al centro. Nel pomeriggio fenomeni presenti soprattutto nella zona occidentale del nord e in Liguria.