Meteo, Sottocorona: "Dove resistono i fenomeni intensi"

Il passaggio sull'Italia della cosiddetta «goccia fredda» sta portando anche diffusi fenomeni intensi su diverse parti della Penisola. Secondo le previsioni di Paolo Sottocorona, nella giornata di mercoledì 18 giugno fenomeni intensi si concentreranno sulla fascia che comprende Campania e Appennino centro-meridionale.

Sottorocona spiazza tutti: "L'estate fa un passo indietro". Quando torna la pioggia

«Mercoledì 18 ci sarà un'attenuazione di questi fenomeni. Qualche fenomeno consistente soltanto sul basso Lazio. E poi una fascia che prende tutta la Campania e l'Appennino centro-meridionale dove ci saranno fenomeni molto intensi. Qualche altro fenomeno ci potrà essere anche in Sicilia. Quindi questa instabilità continuerà a lavorare. Giovedì 19 i fenomeni molto intensi si attenueranno però ricompaiono quelli isolati sulle zone alpine e prealpine, sull'Appennino centrale e in Sicilia. Quindi la situazione non è del tutto risolta».