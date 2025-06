Meteo, "con intensità e in poche ore": come cambia il tempo. Le previsioni di Sottocorona

16 giugno 2025 a

L'estate sarà presto in pausa? Questo è l'interrogativo che rimbalza nella testa di chi deve ancora pazientare per le ferie e desidera sapere se le temperature scenderanno in questo mese di giugno. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni e spiegato che, innanzitutto, "le nuvole stanno lasciando il Nord" ma stanno scatenando "qualche pioggia" in Toscana. Il problema, però, non sta tanto nelle precipitazioni ma nella loro concentrazione.

"Queste precipitazioni avvengono con intensità e in poche ore", ha scandito il meteorologo. Al Centro, nella giornata di oggi, "c'è qualche piccola zona di instabilità, con fenomeni isolati". Domani, cambio di passo atteso al Nord, dove il maltempo si attenua. Si intensifica, invece, "sul versante tirrenico fino a prendere le zone interne di Umbria e Lazio". Mercoledì, poi, il Nord "continua a migliorare", ma su Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia "i fenomeni intensi ci sono". Le temperature massime, invece, tendono a scendere.