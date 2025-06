Meteo, “piogge abbondantissime e critiche”. Sottocorona: dove si scatena la furia del tempo

18 giugno 2025 a

a

a

Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A fare un quadro delle ultime due settimane di giugno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nelle foto di ieri dal satellite si vedevano due nuclei, uno sull'Adriatico e uno sul Tirreno, non sull'Appennino, poi altre zone al sud, quindi l'instabilità era presente al centro-sud e non al nord, se non in misura minima. Nell'immagine di questa mattina i nuclei ci sono ancora e ci sono dei temporali sulla parte Adriatica, qualcuno ancora sulla parte Tirrenica e qualcosa sul basso Tirreno”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, evidenza che i fenomeni più intensi sono sul basso Lazio, poi soprattutto la Campania, sia la zona interna che la zona costiera, con precipitazioni molto abbondanti, abbondantissime e quindi critiche in un certo senso. Poi ancora qualcosa sulla parte centrale della Sicilia, tranquillo e stabile al nord e sul resto del centro e pure in Sardegna, in Puglia e in Calabria. Domani, giovedì 19 giugno, c’è un nuovo cambio di direzione, perché l'instabilità sull'Appennino centrale è isolata ma rimane, si estende, si intensifica l'instabilità, ecco i fenomeni soprattutto pomeridiani in Sicilia e ricompaiono i soliti, classici fenomeni pomeridiani sulle zone alpine e prealpine. Nella giornata di venerdì 20 giugno, questa instabilità al nord si estende, arriva in Liguria, sull'alta Toscana, qualche zona di pianura non ha fenomeni, ma sulle altre zone i fenomeni ci sono. Si attenuano quelli al centro, al sud sicuramente meno rispetto a domani, in Sicilia e qualcuno sulla Campania meridionale, in Calabria, insomma l'instabilità continua a lavorare”.

Sottocorona, che ricorda come ci sia una zona di bassa pressione sul basso Tirreno, che significa instabilità, si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Non più valori altissimi, questo già da ieri, ovviamente al sud un po' più bassi, ma diciamo che tutto sommato i 30 non si passano facilmente e, se si superano, non si superano di molto. Sulle altre zone valori giusti per la stagione. La tendenza nelle prossime 24 ore è di aumenti leggeri, ma aumenti al nord e al centro, diminuzione soprattutto in Sicilia dove ci sono questi fenomeni, questo maltempo”.