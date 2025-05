Meteo, Sottocorona: "Come uno strascico". Dove continuerà a piovere

27 maggio 2025 a

La situazione meteorologica è in fase di rapido miglioramento. Ma in alcune aree del Paese resteranno piogge deboli anche nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Durante il TgLa7 del 27 maggio, Paolo Sottocorona illustra la situazione attuale e quello che accadrà nelle prossime ore.

Sottocorona annuncia maltempo molto esteso e piogge veramente intense: dove colpiscono

"Domani, mercoledì 28 maggio, ancora piogge al nord ma quasi esclusivamente sulla parte orientale perché sulla parte occidentale, in pianura, ci saranno schiarite - spiega Paolo Sottocorona - Maltempo soltanto sulle zone di nord-est. Si attenuerà molto anche l'attività pomeridiana sull'Appennino. Quindi ci sarà solo qualche eventuale debole pioggia, nessun fenomeno intenso. Qualche nuvola tra centro e sud c'è ma piogge poco o nulla. Giovedì 29 maggio ci sarà un'ulteriore attenuazione delle piogge sul nord-est che resteranno piogge deboli come un piccolo strascico. Qualcuna interesserà solo la parte del medio Adriatico e compariranno fenomeni localmente intensi sul versante ionico della Calabria. La tendenza è per una situazione generalmente più stabile".