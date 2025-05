Meteo, dove si ferma la perturbazione. Sottocorona: "Qualcosa entrerà"

25 maggio 2025 a

a

a

Una perturbazione proveniente dall'Atlantico sta interessando le regioni settentrionali. Il passaggio, però, sarà bloccato dall'arco alpino che farà da scudo nei confronti delle piogge più intense. Sono queste le previsioni per le prossime ore fatte da Paolo Sottocorona.

Sottocorona e il drastico cambiamento sulle temperature: quando si andrà molto sopra media

"Domani la perturbazione avanzerà verso est però si fermerà sulle Alpi perché non è abbastanza intensa e non riuscirà a superarle - spiega Sottocorona - In ogni caso qualcosa entrerà e ci saranno piogge deboli o moderate. In condizioni normali, quel fronte di aria fredda sarebbe entrato anche sulle regioni centrali. Martedì, però, piogge deboli arriveranno anche sulle zone del centro-Italia. Sarà una sorta di colpo di coda".