Meteo, Sottocorona e il drastico cambiamento sulle temperature: quando si andrà molto sopra media

Che tempo farà nei prossimi giorni? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, traccia il quadro generale della situazione del meteo e delle temperature nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nonostante il tempo già migliorato, o comunque in ulteriore miglioramento, per oggi ancora le temperature massime saranno sotto media. In questo giorno dell'anno, facendo le medie su periodi lunghi, le temperature dovrebbero essere un poco più alte. È una zona molto vasta, il ‘problema’ non riguarda soltanto l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa. Passiamo alla giornata di domani. Che succede? Comincia un pochino a cedere questa zona fredda, avanza una zona non caldissima, con temperature sostanzialmente nella media, cioè normalissime. Però quest'aria più fredda, anche se il tempo migliora, c'è più sole, stenta un po' a muoversi. Arrivando a lunedì, si entra in una zona neutra. Ci sarà esattamente, perfettamente, la temperatura che ci dovrebbe essere in questo giorno secondo le medie di 30-40 anni. Sono temperature che già nel giro di 48 ore tornano normali. Nel corso della settimana c'è una tendenza all'aumento delle temperature, ma molto lenta ormai, cioè si è stabilizzata, il passo più forte lo fa in queste prime 48 ore. E poi, piano piano, dobbiamo arrivare a sabato prossimo per avere temperature decisamente sopra media. C’è una zona molto calda sulla Francia, ma qui siamo fra i 3 e i 4 gradi al di sopra della media, quindi per essere fine maggio abbastanza caldo”.

Sottocorona si sofferma poi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, sabato 24 maggio, è decisamente migliorato, restano deboli piogge e quantità bassissime di precipitazioni al nord, sul basso Tirreno, fra basso Tirreno e Ionio, qualche zona interna del centro, però questi strascichi che sono veramente minimi, scompaiono quasi del tutto nella giornata di domani, domenica 25 maggio. Perché domani troviamo qualche precipitazione debole in prevalenza sulle Alpi centro orientali, poi ancora fra Sicilia e Calabria, sennò cielo sereno o poco nuvoloso. Poi però nella giornata di lunedì 26 maggio al nord c'è di nuovo un aumento della nuvolosità, qualche fenomeno in prevalenza debole, localmente moderato, qualche nuvola arriva anche in Toscana. Il resto del centro e del sud ancora con tempo stabile. Quindi insomma il miglioramento prende 48 ore per completarsi, poi cerca di stabilizzarsi. Maltempo non ce n’è, perché le temperature tendono a salire, quindi ci potrebbe essere solo qualche disturbo”.

Infine l’esperto meteo si dedica ad un altro focus specifico sulle temperature massime previste per la giornata di oggi dopo aver annunciato il ritorno del caldo: “Già risentono abbastanza rapidamente del tempo migliore, quindi anche al centro cominciamo ad avere delle temperature sopra i 20 gradi con una certa facilità. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un inevitabile aumento, perché c'è più sole oggi, ce ne sarà un po' anche domani e quindi un paio di gradi in più al nord e al centro ci sono. Qualche leggerissima diminuzione sui versanti ionici, ma insomma erano valori abbastanza alti, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi”.