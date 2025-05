Meteo, Sottocorona annuncia maltempo molto esteso e piogge veramente intense: dove colpiscono

26 maggio 2025 a

a

a

Si entra nell’ultima settimana di maggio e si avvicina sempre di più l’estate. Che tempo dobbiamo aspettarci? A fornirne le previsioni meteo giorno per giorno è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 26 maggio, vede qualche pioggia al nord, in maniera isolata sono anche abbastanza intense, sono piccole zone, poi quando si arriva in pianura, l'Emilia Romagna, forse qualche nuvola debole sulle coste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, quindi è solo sulla parte interna o montuosa. Sulle zone interne del centro qualche debole pioggia, anche qui parliamo dell'Appennino nel pomeriggio, al sud poco o niente. Questa situazione del nord però domani, martedì 27 maggio, ha una certa evoluzione, vale a dire i fenomeni intensi si concentrano, scompaiono sulle zone di nord-est, l'estremo nord-ovest, però fra Lombardia ed Emilia abbiamo un'unica zona di maltempo molto estesa con fenomeni veramente intensi, è una zona piuttosto vasta. Lo stesso vale come intensità per l'Appennino settentrionale, poi sull'Appennino centrale, quindi zone interne del centro ci sono fenomeni isolati, sono quelli del pomeriggio, quindi ci sono zone in cui ci sono nuvole più intense, zone un pochino meno, sulle zone costiere non arriva nulla, così come al sud. Nella giornata di mercoledì 28 maggio queste instabilità sembrano attenuarsi quasi del tutto perché resta qualche fenomeno intenso sul nord-est, molto meno sul resto del nord, al centro e al sud di precipitazioni ce ne sono poche, tutto sembra andare verso una situazione più stabile”.

Meteo Giuliacci, ecco la "prima ondata di caldo": tutte le date della svolta

Sottocorona sposta il focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord i fenomeni arrivano nel pomeriggio, quindi la temperatura riesce a salire abbastanza, così come al centro e al sud, sono valori che in maniera isolata rimangono piuttosto elevati. La tendenza delle temperature per la giornata di domani, evidenzia che le diminuzioni sono soprattutto al nord, dove ci sarà appunto questa zona di maltempo molto intensa, sulle altre zone più o meno restano stazionarie”.