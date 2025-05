Dazi, Vance e Ursula da Meloni: "Nuovo inizio nel rapporto Ue-Usa"

Antonio Adelai 19 maggio 2025 a

Quello di ieri, a palazzo Chigi, potrebbe essere un nuovo inizio nelle relazioni tra Stati Uniti ed Unione europea sui dazi. È questo l’augurio espresso dalla premier, Giorgia Meloni, dopo aver riunito, intorno allo stesso tavolo, il vicepresidente degli Usa, JD Vance, e la numero uno della commissione europea, Ursula von der Leyen.

Un incontro trilaterale importante, durato circa un’ora, durante il quale sono stati fatti dei passi in avanti nei rapporti tra Usa ed Ue, creando ponti e non muri. «Sicuramente voglio ringraziare i miei due interlocutori, grazie per essere qui, grazie per aver accettato il mio invito», le parole pronunciate da Meloni che in mattinata aveva partecipato, a piazza San Pietro, alla cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV, a margine della quale aveva avuto un colloquio con il presidente israeliano, Isaac Herzog. «Per la materia commerciale la competenza in Europa è della commissione. Il ruolo dell’Italia è legato alla necessità, alla voglia di favorire un dialogo - ha spiegato - Noi sappiamo che ci sono molte questioni da discutere, sappiamo anche che ci sono dei problemi che vanno superati, sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni, le relazioni tra Europa e Stati Uniti siano fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere chiaramente la sua unità, che vuole mantenere la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta».

«Ringrazio Meloni che è diventata una buona amica. E parlo anche a nome del presidente Trump quando dico che siamo grandi fan suoi e dell'Italia. Meloni si è offerta, e il presidente Trump e io abbiamo accettato, di costruire ponti tra Europa e Stati Uniti», ha osservato Vance, accompagnato dal segretario di Stato americano, Marco Rubio. Vance ha, poi, sottolineato: «Credo che avremo un'ottima conversazione e auspicabilmente che questo sia l'inizio di negoziati commerciali di lungo termine, per vantaggi commerciali a lungo termine tra Stati Uniti ed Unione europea». Dal canto suo, von der Leyen ha rilevato come l’Ue abbia con gli Usa «una relazione speciale e molto stretta, in particolare - ha proseguito abbiamo la più ampia relazione commerciale al mondo con oltre 1,5 trilioni di dollari l'anno. È importante ora esserci scambiati delle proposte che i nostri esperti stanno valutando a fondo, perché sappiamo che il diavolo è nei dettagli, ma alla fine vogliamo raggiungere un buon accordo per entrambe le parti».

"Spero sia un nuovo inizio". Trilaterale: Meloni detta la linea a Vance e Ue

Successivamente, su X, von der Leyen ha ringraziato Meloni per avere ospitato l’incontro, aggiungendo di essere «stata felice di rivedere il vicepresidente JD Vance. Era necessario. Ed è stato positivo. Abbiamo trovato molti punti in comune, il che è naturale per partner forti come noi. Per quanto riguarda il commercio, entrambi vogliamo un buon accordo che sia vantaggioso per le persone e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. I nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per trovare soluzioni. Siamo fiduciosi che ci riusciremo». Insomma, il nostro Paese è sempre di più al centro della scena internazionale.