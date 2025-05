Tg4, Tommaso Cerno inchioda Emmanuel Macron: "Chi l'ha visto?"

Marco Zonetti 18 maggio 2025 a

a

a

In collegamento con il Tg4 condotto da Stefania Cavallaro, il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha commentato il vertice trilaterale ospitato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni con la presidente della Commissione Europa Ursula von der Leyen e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Alla luce di tale incontro, «che l'Italia sia isolata» ha dichiarato Cerno, «possono dirlo solo due categorie di persone: chi è in malafede e fa battaglia politica per animare lo scontro, e chi è completamente imbecille. Perché i segnali sono tantissimi da tempo, e questo è un segnale enorme. Il fatto di far sedere allo stesso tavolo gli Stati Uniti e l'Europa dopo lo scontro, malgrado la linea dura chiesta dalla Francia, con l'Italia che tentava una mediazione e che si diceva pronta a favorirla in tutti i modi, rischiando che Trump dicesse di no; il fatto che in un'occasione come questa, nella quale l'attenzione era sul nuovo pontificato, l'America e l'Europa a Roma si siedano a quel tavolo è un evento gigantesco».

Poi, rivolto alla conduttrice, il direttore del Tempo prosegue: «Devo chiederti però un aiuto per comprendere fino in fondo, perché io ho visto le fotografie, ho visto i video che avete mandato, e non riesco a trovare in queste foto e in questi video Macron. Lo stesso Macron che è in tutte le foto che non servono a nulla». E Cerno precisa: «Da giorni escono fotografie inutili di Macron che telefona, che incontra persone, da cui poi non succede nulla; nell'unica foto in cui avrebbe dovuto essere - se questa Francia fosse ancora alla guida dell'Europa con la Germania - io pensavo di trovarlo. Voi l'avete visto? Perché io non l'ho visto. E quindi, mentre l'Europa fa "photo opportunities" per creare caos in qualche modo politico, è l'Italia a far sedere allo stesso tavolo le due potenze occidentali: Stati Uniti ed Europa. Che poche settimane fa sembravano non parlare più, sembravano scontrarsi, e che invece oggi, sotto quelle tre bandiere, ricominciano da Roma - dov'è nata l'Europa - un percorso che la premier ha chiamato un nuovo inizio.»