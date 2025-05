Meloni mette al tavolo Vance e von der Leyen: "Nuovo inizio per relazioni Usa-Ue"

18 maggio 2025 a

Circa un'ora di colloquio per riavvicinare Stati Uniti ed Europa. Dopo l'assenza al vertice dei 'volenterosi' di Tirana, la premier Giorgia Meloni mette in campo la mossa a cui ha lavorato per settimane: portare allo stesso tavolo Stati Uniti e Unione europea per discutere di politica commerciale, e non solo. L'incontro trilaterale con il vicepresidente Usa J.D. Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen va in scena a Palazzo Chigi, al termine della cerimonia in Vaticano per l'insediamento di Papa Leone XIV. Occasione, per la premier, di riaffermare con forza un ruolo da 'pontiera', rimarcato dallo stesso Vance. I tre siedono intorno a un tavolo bianco. La presidente del Consiglio al centro tra i due leader. Alle spalle, il tricolore italiano tra la bandiere dell'Ue e degli Usa. E Meloni sottolinea: "Sono orgogliosa di aver l'occasione oggi di ospitare i leader di Stati Uniti e Ue per cominciare un dialogo". La premier richiama la proposta di un vertice Ue-Usa sui dazi lanciata un mese fa in occasione dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump. Oggi, a Palazzo Chigi, non c'è Trump, ma a dialogare con la Commissione ci sono Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. "Spero che la giornata di oggi possa essere un nuovo inizio", auspica la presidente del Consiglio prima del colloquio a tre. Sul tavolo, "le relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti", e "le principali questioni all'ordine del giorno dell'agenda internazionale". Ma soprattutto il nodo dei dazi. La scadenza della sospensione reciproca delle tariffe è fissato a inizio luglio e le diplomazie sono al lavoro su un negoziato che possa dare risultati concreti, che comunque per ora non si sono visti. Oggi, però, attorno al tavolo preparato da Meloni, sia Vance che von der Leyen ringraziano Meloni per il lavoro di tessitura. Poi mostrano qualche segnale distensivo. "Certo c'è qualche disaccordo - spiega Vance - su argomenti come il commercio, e abbiamo anche molti punti di accordo su cui lavorare insieme. Spero possiamo essere all'inizio di una negoziazione a lungo termine sul commercio".

"Per noi è importante che alla fine dei conti ci sia un accordo positivo per entrambe le parti", aggiunge von der Leyen. Che alla fine del confronto, definisce il colloquio "positivo" e aggiunge: "Entrambi vogliamo un accordo vantaggioso che dia risultati concreti ai cittadini e alle imprese di entrambe le sponde dell'Atlantico, i nostri team stanno lavorando senza sosta per trovare soluzioni. Siamo fiduciosi che ci riusciremo". Confronto "costruttivo" anche per la premier Meloni, che si dice "orgogliosa di questo passo in avanti per l'unità dell'Occidente". Dalle fila di FdI e da vari ministri fioccano elogi per quello che i capigruppo del partito meloniano definiscono un "successo diplomatico eccezionale". Dalla opposizioni, però, arriva qualche critica. "La realtà è che Meloni ha svenduto l'Italia a Trump, promettendogli l'acquisto di gas e armi, e regalandogli decine di miliardi di euro", attacca Angelo Bonelli di Avs. Mentre per il leader di Italia Viva Matteo Renzi, "la toppa è peggio del buco". E torna a insistere sulla "retrocessione dell'Italia nella serie B della diplomazia", ricordando che "Macron, Merz e Starmer parlano con Trump". Formato andato in scena a Tirana e che si ripeterà prima della chiamata tra il presidente americano e quello russo in programma domani. Ma dopo ore di tensioni con Parigi, Meloni torna a rivendicare il posizionamento dell'Italia. "Per la materia commerciale la competenza in Europa è della Commissione, il ruolo dell'Italia è legato alla necessità, alla voglia di favorire un dialogo" tra Ue e Usa, spiega la premier. Poi chiosa: "L'Italia intende fare la sua parte per rilanciarlo".