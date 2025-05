Incontro trilaterale, Meloni a Vance e Von der Leyen: "Spero sia nuovo inizio"

18 maggio 2025 a

a

a

"Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo. Io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio". Così la premier Giorgia Meloni, ricevendo a Palazzo Chigi il vicepresidente americano J.D. Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per l'incontro trilaterale. "Ci sono molte questioni da discutere e problemi che vanno superati ma sappiamo soprattutto quanto le relazioni tra Europa e Stati Uniti siano fondamentali per un Occidente che vuole mantenere la sua unita' e la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevendo a palazzo Chigi il vicepresidente americano JD Vance e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La premier ha ricordato la visita a Washington del mese scorso quando "avevo proposto un incontro tra Unione europea e Stati Uniti".

Meloni incontra Merz: "Smentita l'assenza di interesse della Germania per l'Italia"

Il vicepresidente americano JD Vance ha ringraziato la premier Giorgia Meloni per la trilaterale organizzata a Roma con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Ringrazio la presidente Meloni che è diventata una buona amica. E parlo anche a nome del presidente Trump quando dico che siamo grandi fan suoi e dell'Italia", ha detto in brevi dichiarazioni alla stampa. "La presidente Meloni si è offerta e il presidente Trump e io abbiamo accettato, di costruire ponti tra Europa e Stati Uniti", ha aggiunto. "Quello che ci unisce sull'Ucraina è la ricerca di una pace lunga e duratura e ringraziamo gli Stati Uniti per quanto sono impegnati a far finire questa guerra. Dobbiamo spingere le cose ad andare avanti e penso che la prossima settima sarà cruciale. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a palazzo Chigi per un incontro con Giorgia Meloni e il vicepresidente americano J.D. Vance.