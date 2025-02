Migranti sfruttati per fare affari, il "sistema" finisce all'Antimafia: esposto di Meloni

04 febbraio 2025 a

Un "sistema" su cui bisogna vederci chiaro quello emerso sullo scandalo immigrazione clandestina in Campania: l'inchiesta della DDA di Salerno ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno. "Abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema", scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

L’inchiesta "conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli", scrive la presidente del Consiglio. "Un sistema che speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d’affari illecito da milioni di euro", prosegue la premier. "L’immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità", conclude la premier.

Il terremoto campano che conferma le criticità del sistema dei click day. "Quanto sta emergendo dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, sulla presenza di un’organizzazione criminale che in Campania attraverso il decreto Flussi sfruttava gli immigrati regolari, conferma che Giorgia Meloni aveva ragione nella sua denuncia - dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami - Che era vero che il ’click day’ presentava delle anomalie pericolose che potevano configurare reati, e che invece avevano torto gli esponenti del Pd che allora si affrettarono a parlare di ’propaganda' o di ’spot’. Anzi, adesso scopriamo che tra i 36 arrestati c’è anche il tesoriere del Pd in Campania", Nicola Salvati, agli arresti domiciliari e sospeso dal partito di Elly Schlein. "Chissà se gli esponenti dem hanno ancora il coraggio di ridicolizzare l’iniziativa del presidente Meloni. Piuttosto, da questa vicenda emerge che una certa sinistra sembra essere più sodale coi trafficanti anziché solidale coi migranti. Per quanto ci riguarda Fratelli d’Italia ribadisce che devono essere gli Stati a definire le politiche dell’immigrazione e che in Italia si entra soltanto legalmente", conclude Bignami.