Meteo, Sottocorona lancia l'allarme: "Da Nord a Sud". Che cosa ci aspetta

Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, ha diffuso le ultime previsioni meteo. Già ieri l'esperto aveva invitato i telespettatori ad aspettare per le sentenze e per le dichiarazioni della fine del maltempo. "Le carte erano abbastanza chiare sull'intensità delle precipitazioni. Al momento ci sono ancora precipitazioni da Nord a Sud. Questa linea di nuvole prende tutta la Penisola": è stato chiaro fin da subito l'esperto, che ha quindi allontanato l'ipotesi di giornate soleggiate e clima mite. "Non lontana c'è un'altra perturbazione che sta arrivando dall'Atlantico", ha aggiunto. Che tempo ci aspetta?

"I fenomeni residui erano previsti sul Piemonte occidentale e sulla Valle d'Aosta. Piogge al Nord, dove la quantità diventa almeno moderata. C'è una certa attenuazione di complessità dei fenomeni, che si potrebbero presentare piuttosto intensi sulla Sardegna, al Centro e al Centro-Sud soprattutto il versante Tirrenico, Campania, Basilicata, Calabria e in parte la Puglia", ha spiegato Sottocorona. "Giornata di attesa e di attenzione" sarà quella di oggi.

Domani, martedì 5 marzo, ritornano delle precipitazioni al Nord "non intensissime ma moderate". Per quanto riguarda le schiarite, queste si registreranno sull' Emilia-Romagna, sul Tirreno, in Sardegna. "Piogge intense ma ridotte in Calabria", ha aggiunto. Nella giornata di mercoledì, poi, ci saranno piogge "moderate" al Nord e sulla parte centroorientale, "deboli" nel resto del territorio italiano. La perturbazione sopra citata sembra che non sia propensa a passare sull'Italia.